チルステアが「複雑」と証言　全豪OPでの“マナー問題”が議論百出　元世界女王は大坂なおみを擁護「挑発的なタイプではない」

果たして、“マナー違反”に相当するだけの行為だったのか。全豪オープン（OP）で大坂なおみが見せた行動の余波は広まっている。

物議を醸すキッカケとなったのは、現地時間1月22日に大坂がソラナ・チルステアと対戦した同OP2回戦の一幕だ。

第3セットで4-2とリードした第7ゲーム、30-30となった局面だった。チルステアのファーストサーブがネットにかかると、リターンの大坂は、己を鼓舞するように「カモン、カモン！」と連呼。声量はそこまで大きいようには思えなかったが、セカンドサーブを打とうとした35歳のベテランは、集中の糸が切れたのか、険しい剣幕で「ポイントの途中で『カモン』と言っていいの？ そもそも何かを話していいものなの？」と主審に抗議。場内が騒然となる事態となった。

試合終了後も怒りが収まらないチルステアは、大坂から差し出された握手の手をあしらうようにタッチすると、「あなたはフェアプレーってものが何かを分かってない！」と強い口調でまくしたてた。

もっとも、「カモン！」と連呼した大坂は妨害や挑発を意図してはいなかった。実際、試合後には「これまで『カモン』と言ったことに誰からも抗議されたことが無かったし、審判にも問題ないと言われた」としつつ、「いくつか敬意を欠く発言をしてしまったことを謝りたい」と釈明した。

しかし、何よりもモラルやマナーを重んじるテニス界では、大坂の言動を巡って議論百出の事態に発展。元世界王者ノバク・ジョコビッチ（セルビア）の妻、エレナさんは、自身のSNSで「あれがヒンダランス（妨害行為）とされないことに驚いた」と疑問を投げかけてもいた。