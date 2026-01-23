フジテレビ系「ぽかぽか」が２２日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日のゲストは、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄。局アナ時代に受けた衝撃クレームを振り返った。澤部が「美容院代を節約してたら視聴者からクレームが届いた」と局アナ時代のエピソードを振られた森アナは苦笑しながら「当時、夕方の情報番組を担当していたんですけど。そのときのプロデューサーに『森、ちょっと…』