自宅に差し込む太陽の光。 【写真】狭い場所でもピッタリおさまって気持ちよさそう そんな癒やしのスポットを誰よりも早く、正確に見つけ出す天才的な柴犬がSNSで話題を呼んでいる。 話題となっているのは、柴犬のおとちゃん（@0218_oto）。庭の一角の「犬一頭入れるか！？」ほどの小さい日向にピッタリとおさまり、日向ぼっこを楽しんでいるおとちゃん。 はたしておとちゃんはひなたの移動を予測しているのか、それともたまた