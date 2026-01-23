22日に放送された、情報番組『よんチャンTV』（MBS）で紹介された“政治ニュースでの放送内容”が物議を醸している。23日の衆院解散に向けて、“あす衆院解散多党乱立の選挙戦へ公約どう見る？判断は？まえはるプレゼンきょうの現場”というコーナーの中で有権者の判断軸を紹介。各政党が目指す方向性として、政治ジャーナリストの武田一顕氏（59）が大きく2つに分類したのだが……。女性アナウンサーがこう読み上げたのだ。