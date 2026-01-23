総務省が２３日発表した２０２５年平均の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、生鮮食品を除く総合が１１１・２となり、前年比３・１％上昇した。上昇は４年連続。上げ幅は２４年の２・５％から拡大し、２３年と同水準となった。調査対象５２２品目のうち、８割強にあたる４４０品目が値上がりした。総務省の担当者は「モノだけでなくサービスも含め幅広い品目で価格上昇が進んだ」と説明している。品目別では「生鮮