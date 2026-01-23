テレビアニメ『名探偵プリキュア！』が2月1日から放送されることを記念して、『名探偵プリキュア！』に出会える大型広告・キャンペーンが全国各地で展開することが発表された。【画像】デザインいい！配布される小冊子登場した『名探偵プリキュア！』各地の広告2026年1月23日から21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア！』の広告が掲載。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア