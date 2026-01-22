将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが22日午前3時15分、肺炎のため都内の病院で死去した。86歳。福岡県出身。戦前生まれ最後の名人経験者だった。通夜は27日午後7時30分、告別式は28日午後1時30分にカトリック麹町聖イグナチオ教会（東京・千代田区）にて執り行われる。喪主は長男・順一氏。所属するワタ