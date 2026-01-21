ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを目前に控え、スノーボード・ハーフパイプの平野歩夢は、ディフェンディングチャンピオンとして4度目の五輪へ臨む。 14年ソチで銀、18年平昌でも銀、そして22年北京では金を獲得し、今大会では4大会連続の表彰台、五輪2連覇がかかるが、17日にスイス・ラークスで開催されたW杯第5戦での転倒により、右膝や左股関節などを痛めており、ケガの状態が懸念されている。