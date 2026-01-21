俳優本木雅弘（60）が、直木賞受賞作を実写化した映画「黒牢城」（監督黒沢清、今年公開）に主演する。山田風太郎賞、「このミステリーがすごい！」など史上初めて4大ミステリー賞も総なめにした米澤穂信氏の人気作。本木は織田信長に背き「戦国一の卑怯者（ひきょうもの）」などと言われる武将・荒木村重役で「追い詰められて生きる現代人への提言を導くこの作品の仕上がりを、いつになく大きく期待しております」と完成を待ち