トランプ米大統領（右）が投稿したグリーンランドに米国旗を立てるイラスト風の画像。後ろに立つのはバンス副大統領（左）とルビオ国務長官（SNSトゥルース・ソーシャルから）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、自身の交流サイト（SNS）に、デンマーク自治領グリーンランドに自身が米国旗を立てる姿の画像を投稿した。領有を狙うグリーンランドに対する強硬姿勢を重ねて示した形だ。イラスト風の画像には米国旗を持つ