仲良くなったママ友とは、親友のような関係性になることもありますよね。しかし、そのママ友に裏切られたら……？今回は、夫を寝とったママ友の呆れた言い訳にサレ妻があ然とした話をご紹介いたします。夫の不倫相手はママ友「幼稚園で仲良くなったママ友が、まさか夫の元婚約者だったとは思いもしませんでしたね……。そして、この2人が今不倫しているということも……。今思うと、夫にママ友を紹介したときに、どこか落ち着か