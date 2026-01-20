橋本環奈が月9初主演を飾ったドラマ『ヤンドク!』（フジテレビ系）の視聴率が早くも急降下している。1月12日放送の初回は世帯視聴率8.1%を記録したが、第2話（19日放送）は6.1%と2ポイント下落。開始早々、視聴者離れの兆しが鮮明となった。【写真】アイドルプロデューサーとして活躍中…橋本環奈の双子の兄豪華キャストで臨んだ『ヤンドク!』本作は実在の女性医師の半生をベースにした医療エンターテインメント作品。元ヤン