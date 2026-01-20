アメリカのトランプ大統領がノーベル平和賞を逃したことを踏まえ「もはや平和だけを考える義務はない」と、ノルウェーの首相に不満を訴えていたことが分かりました。グリーンランドの領有も改めて求めたということです。日本時間20日午後、トランプ大統領は自身のSNSに画像を投稿。画像ではトランプ大統領がアメリカ国旗を手にしていて、足元には「グリーンランド。2026年からアメリカ領土」との立て看板が見えます。これに先立ち