「今ですか？ すっかり寝てる小1の娘が音読の宿題し忘れてることに今さら気づいたところ、高2長男が『しかたない、今日は俺がかわりに読むからサインしてやってくれ』と言いだして、眠すぎるなか高2が読む小1の教科書をきかせられる謎の虚無時間を白目ですごしています。」【写真】小1娘の宿題「音読」を高2の兄が“代読”…それって意味ある！？（笑）そんな一文がX（旧Twitter）に投稿され、多くの人の心をつかんだ。投稿したの