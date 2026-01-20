中国航天科技集団（CASC）は2026年1月19日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征12号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 19組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征12号（SatNet LEO Group 19）• ロケット：長征12号（Long March 12）• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月19