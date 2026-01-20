中国航天科技集団（CASC）は2026年1月19日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征12号」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 19組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征12号（SatNet LEO Group 19）

• ロケット：長征12号（Long March 12）

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月19日16時48分

• 発射場：海南商業航天発射場（中国）

• ペイロード：衛星インターネット低軌道衛星群 19組（SatNet LEO Group 19）

今回のペイロードは中国の国有企業China Satellite Network Group（衛星ネットワーク集団）が進める「SatNet」コンステレーション向けの低軌道通信衛星で、9機の衛星で構成されるとしています。

また、この衛星コンステレーションは、最終的に約1万3000機規模を目指す計画として海外メディアでも報じられています。

【▲ 海南商業航天発射場で離昇する長征12号ロケット（Credit: CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

