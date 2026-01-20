バッファローは2月上旬から、表計算ソフトでの作業やページ閲覧に便利なワイヤレスマウス「BSMBB700シリーズ」を順次発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色展開。●静音設計とさまざまな面で使えるBlueLED搭載 接続やカーソル速度もすぐに切り替え新製品は、シームレスに回転する高速スクロールホイール、スクロールホイールを左右に倒すことで横スクロールも可能なチルトボタンを搭載し、作業効率を高められるワイヤレス