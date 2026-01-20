俳優染谷将太（33）が、19日までにTBS系4月期金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」制作発表会見に出席した。幼いころに両親を殺害された兄弟が警察官となり、時効が成立した後も自分たちの手で犯人を捜し出す物語。染谷は主演の岡田将生（36）演じる刑事、田鎖真の弟で検視官の田鎖稔役。岡田が共演を熱望したことにより、“指名”される形で出演が決定。「メールが来て、『企画書読んだ？ぜひ兄弟を一緒にやらないか』と、とてもうれし