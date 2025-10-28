水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第4話が27日に放送され、染谷将太演じる折田の過去が判明し、ラストシーンで不気味な笑顔を見せると、ネット上には「怖すぎる」「不穏になってきた…」「嫌な予感しかしない」などの声が続出した。【写真】トラブルに巻き込まれていく「シナントロープ」の面々新たな気持ちでバーガーショップ「シナントロ