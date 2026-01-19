グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。1月17日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月17日（土）付）を発表しました。※写真はイメージです■10位：Vaundy「呼び声」先週6位から4ランクダウン↓
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
- 2. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
- 3. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
- 4. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
- 5. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
- 6. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
- 7. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ 警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
- 8. 中学生ら「エトミデート」使用か
- 9. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
- 10. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
- 1. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
- 2. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
- 3. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
- 4. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ 警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
- 5. 中学生ら「エトミデート」使用か
- 6. 不登校のイメージを変える 群馬県が新名称を使用へ
- 7. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
- 8. 「交通費で頭が」教諭が情報漏洩
- 9. 「中道」候補者公募 173人が応募
- 10. 年賀状1等当せん番号「455756」
- 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
- 2. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
- 3. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
- 4. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
- 5. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
- 6. フィフィ「一切の関係を断った」
- 7. 「白衣の勝ち組」婚活地獄に陥る
- 8. ローソン店長刺殺したかつらの男
- 9. れいわを離党「除名に等しい」
- 10. 山岳救助 請求される驚愕の費用
- 1. ベネズエラに莫大な鉱物資源
- 2. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
- 3. サメに襲われた少年を友人が救出
- 4. ウ マリウポリを「復興」と指摘
- 5. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
- 6. 機長と名乗る人物が脅迫投稿 韓
- 7. ゴキブリ駆除で庭が吹っ飛び呆然
- 8. 中国の変化に香港メディアが指摘
- 9. 中朝関係 気まずさが表れている?
- 10. 18人死亡の山火事 消火活動難航
- 1. 一般参賀での「残酷な人気格差」
- 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
- 3. オレンジ自販機 ボロ儲けの理由
- 4. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
- 5. 富山県が世界の富裕層に注目?
- 6. 「おじアタック」の成功確率
- 7. 税務署が許さないタンス預金
- 8. 与野党 消費減税掲げ始めたワケ
- 9. 海外で火をつけ、日本に逆輸入 アシックスの有力カンパニー・オニツカタイガーの復刻ブランド戦略
- 10. マツキヨココが大幅反落、１２月既存店売上高が１０カ月ぶりに前年実績下回る
- 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
- 2. Apple製品がAmazonでセールに
- 3. Googleが命名「Nano Banana」
- 4. 3COINSの「おすすめ家電」5選
- 5. TVアニメ「ブルーロック」のキャラクターボイス搭載「Zeeny Lights 3」コラボイヤフォン登場 エゴ剥き出しのセリフを録り下ろし！
- 6. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
- 7. 【トレビアン】アマゾンで女性用ショーツのモデルの陰毛が？
- 8. 携帯電話向け広告の健全化へ協議会設立 DeNAなど3社
- 9. 日本で最も人気の無料ナビアプリ
- 10. 日立、人間共生ロボット「EMIEW2」の探索・案内機能を開発
- 11. 4Kディスプレイ なぜ普及せず?
- 12. スマホの次はガラホ? 選ぶ利点
- 13. 超レアな「左利きのカタツムリ」ジェレミー、恋のお相手が見つかる
- 14. GoPro、ボイスコントロール可能なHERO5用リモートコントローラー「Remo」を発売
- 15. 「ミニ スーパーファミコン」年末発売のうわさ。同梱ゲームはどうすんだ？
- 16. ニコンの一眼レフ・D7500とD7200を実写比較（前編）――新旧モデルの基本スペック／操作性／画質は？
- 17. アレクサとの会話はすべて録音されている！ 自分の音声データを確認して削除する方法
- 18. 開発者「PS5」の一部情報明かす
- 19. 銀一、MindShiftGEAR（マインドシフトギア）の新製品『PhotoCross 13 Backpack』を発売
- 20. 新型コロナ対策で喫煙者が気を付けたい「手の消毒」
- 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
- 2. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
- 3. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
- 4. 久保建英 太もも裏を負傷し搬送
- 5. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
- 6. 37歳でMLBへ 渡米後の過酷な環境
- 7. トヨタ車体 ダカールラリー2台
- 8. 楽天なら坂本勇人を取りかねない
- 9. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
- 10. 楽天・村林の壮絶死球に温情対応
- 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
- 2. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
- 3. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
- 4. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
- 5. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
- 6. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
- 7. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
- 8. ROTTENGRAFFTYドラマー・HIROSHI、活動休止を発表「アルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており…」「長期にわたる治療・リハビリが必要」【本人コメント全文】
- 9. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
- 10. 藤本美貴の夫婦SHOT「眩しい!」
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. 「不二家」の新業態が埼玉に
- 3. 早期流産「亡くなってよかった」
- 4. 経験人数500人 女性漫画家の人生
- 5. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
- 6. サンリオキャラがお寿司に変身
- 7. 闘病中の漫画家に編集が珍助言
- 8. きょうや式・星座別攻略法 〜射手座の復活愛〜
- 9. 【びっくりドンキー】完熟したいちごをたっぷり使った、いちごデザート3種を発売♪
- 10. 海外出身 実は大物俳優の長男