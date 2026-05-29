甘やかなニッキの味わいと柔らかな口当たり…京都名物のお菓子として高い人気を誇る生八ツ橋。【写真】生八つ橋を焼いて食べるのが、奈良県民流？SNS上では今、そんな生八ツ橋を焼いて食べる奈良県民の投稿が大きな注目を集めている。「私は悪い奈良県民だから教えてあげるね生八ツ橋は焼くとおいしい」と、その模様を紹介したのはFM814アナウンサーで「カフェオリオン」（奈良市）オーナーのフジコさん（@ogoogoyakitori）。京都