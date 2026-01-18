［U-23アジア杯］日本１（4PK2）１ヨルダン／１月16日／King Abdullah Sports City Hall Stadium１月16日に行なわれたU-23アジアカップの準々決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表はヨルダンと対戦。１−１のまま突入したPK戦を４−２で制してベスト４進出を決めた。１点リードを許した前半。日本はビハインドを負ってからリズムを掴めず、緩慢な守備が目立つ。攻撃でもパスが繋がらず、苦戦を強いられた。このままではまず