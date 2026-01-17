愚痴はあまりこぼさないほうがいいとは分かっていても、我慢できないこともありますよね。ママたちはそんなとき、誰に愚痴を話しますか？投稿者さんは、旦那さんに話していたようですが……。『旦那に普段の愚痴を話す？私はよく旦那に愚痴を言っていたのだけど、旦那は聞くのがしんどかったみたい。みんなはどうしている？』具体的な愚痴の内容や頻度は分かりませんでしたが、旦那さんにとっては聞くのがしんどい愚痴だったの