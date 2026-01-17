¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û JO1¤¬1·î17Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØGMO SONIC 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢½é³«ºÅ¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëJO1¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡ÊJO1 ver.¡Ë¡×¤ä¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎEDM¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Á´12¶Ê