¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛJO1¡ØGMO SONIC¡Ù4Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¡ª¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¶Ê¥«¥Ðー¤ä¿Íµ¤¶Ê¤ÎEDM¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
JO1¤¬1·î17Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØGMO SONIC 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢½é³«ºÅ¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëJO1¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡ÊJO1 ver.¡Ë¡×¤ä¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎEDM¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Á´12¶Ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¢£Í£°ì¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é
2026Ç¯¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢JO1¤¬Í£°ì¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÉô³Ú¶Ê¤ò¥¯¥é¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¿·¶Ê¤«¤é¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¤Þ¤Ç¤ò¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡ØGMO SONIC¡ÙÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢JO1¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢´¿·Þ¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éJO1¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤¬¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡JO1¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¥¹¥Æー¥¸¤ÎÉõ¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥Õ¥§¥¹ÄêÈÖ¶Ê¡ÖHAPPY UNBIRTHDAY¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
¢£¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¹¥¤¤Î´ÑµÒ¤ÎÂÎ¤ò¼«Á³¤ÈÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖRUSH¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤ÎÇ¯Ëö²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØJingle Ball Tour¡Ù¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿³Ú¶Ê¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥é¥Ö¥·ー¥ó¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ùー¥¹¤ä¥¸¥ãー¥¸ー¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¹¥¤¤Î´ÑµÒ¤ÎÂÎ¤ò¼«Á³¤ÈÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¡£Àî¿¬Ï¡¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤¤¤¿¤Êー¡ª¡¡¤È¿§¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÈ±¿§¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¡£ÌÚÁ´æÆÌé¤Ï¡Ö¡ØGMO SONIC¡Ù¤Ï¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿©¤¤¤·¤óË·¥¥ã¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ë¤¸¤à¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤¿¡£
¢£¡ØGMO SONIC 2026¡Ù»ÅÍÍ¤Î¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤â¼¡Âè¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯
¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖSpeed of Light¡×¤ËÂ³¤¡¢ÍÍ¡¹¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡ÖBE CLASSIC¡×¤Ïº£²ó¡¢½ø¾Ï¤È¤·¤ÆÉÔ²º¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¤¢¤¨¤ÆÅÅ»Ò²»¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤È¾º²Ú¡£¡ØGMO SONIC 2026¡Ù»ÅÍÍ¤Î¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤â¼¡Âè¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥êー¥Àー¤ÎçÐÆá¾ë¾©¤¬¡Ö¥Á¥ë¤Ê¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤ò¤«¤¶¤¹¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖINTO YOU¡×¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤«¤é°ìÅ¾¡¢Ì´¸¸Åª¤Ê¥É¥êー¥à¥Ý¥Ã¥×¤Ç½À¤é¤«¤¯²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÏÏÓ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖHIDEOUT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ÖHandz In My Pocket¡×¤ÇºÆ¤Ó¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Ø¤ÈÌá¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÏ¢Â³¡£¡ÖTrigger¡×¡ÖYOLO-konde¡×¤ÏDJ¥é¥¤¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢´ÑµÒ¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥¹¤é¤·¤¤¹âÍÈ´¶¤ò¶¦Í¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç·Ò¤²¤é¤ì¤¿¡ÖEyes On Me (feat.R3HAB¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎDJ·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¡ØGMO SONIC 2025¡Ù¤Ç¤Ï¶¦±é¤â¤·¤¿R3HAB¤¬¼ê³Ý¤±¤¿°ì¶Ê¡£DJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤Ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥í¥¢Ä¾·â·¿¤Î¥Ïー¥ÉEDM¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤¹¥¥Ã¥¯¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥·¥ó¥»¤¬°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
Æþ¤êÍð¤ì¤ë¾ÈÌÀ¤ä¥ìー¥¶ー¤Î¤Ê¤«¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ç¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡×
¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇºÇ¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡ÊJO1 ver.¡Ë¡×¡£¸¶¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ª¤Ë¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¡£JO1¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤¬¡ÈJAM¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Î5¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¶Ê¤ò¥«¥Ðー¡£1·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î³¹Ãæ¤äÅ¹ÊÞÆâBGM¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢JO1¤é¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥«¥Ðー¤Ï¡¢¡ØGMO SONIC 2026¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÄã²»¤Î¶¯¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¶Ã¤¤È¹âÍÈ´¶¤Ç´ÑµÒ¤Î¾Ð´é¤òÍ¶¤¤¡¢¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÂÎ´¶¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
(c)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¡ØGMO SONIC 2026¡Ù ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01. HAPPY UNBIRTHDAY
02. RUSH
03. Test Drive
04. Speed of Light
05. BE CLASSIC
06. INTO YOU
07. HIDEOUT
08. Handz In My Pocket
09. Trigger
10. YOLO-konde
11. Eyes On Me¡Êfeat.R3HAB¡Ë
12. ¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥¸¥ã¥à¥¸¥ã¥à¡ÊJO1 ver.¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://lnk.to/jo1_gmosonic2026
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/