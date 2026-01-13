【ホロカフェス2026】 5月3日、4日 開催予定 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」（西ホール） ブシロードは、5月3日、4日に開催する「カードゲーム祭2026」内にて、「ホロカフェス2026」を開催することを明らかにした。 「ホロカフェス2026」は、ホロライブオフィシャルカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」のイベント。「ho