【ホロカフェス2026】 5月3日、4日 開催予定 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」（西ホール）

ブシロードは、5月3日、4日に開催する「カードゲーム祭2026」内にて、「ホロカフェス2026」を開催することを明らかにした。

「ホロカフェス2026」は、ホロライブオフィシャルカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」のイベント。「hololive OFFICIAL CARD GAME（以下、ホロカ）」はホロライブプロダクションのタレントたちをモチーフにしたトレーディングカードゲームで、「ホロカフェス2026」では、会期中「ホロカ」を楽しめる様々な企画が予定されている。

イベント概要

メインイベント「マッチングライブ」開催！

「ホロカ」がたくさん遊べる新たな対戦イベント「マッチングライブ」が開催される。参加特典としてホロカオリジナルステッカーが贈られる。

白上フブキさん、大空スバルさん、さくらみこさん、星街すいせいさん、森カリオペさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさん、儒烏風亭らでんさんの8名が新規イラストでステッカーになって登場。なお、本イベントは「ホロカナビ」からのエントリーが必要となる。

来場特典PRカードは「miComet」！

「カードゲーム祭2026」のチケット購入特典として、好きなTCGのPRカードが選択できる。「ホロカ」では、「miComet（さくらみこ・星街すいせい）」のミニキャライラストを使用した、会場限定のキュートなPRカードが登場する。

新たな開催記念アイテムの発売や着ぐるみグリーティングを予定

イベント開催を記念した「ホロカ」コレクション第2弾がオフィシャルショップのアイテムとして登場する。今回も美麗イラストによるカード化を予定。詳細は続報にて発表される。

イベント当日は対戦エリアにはホロライブの着ぐるみ、宝鐘クマリンさんとキャラクター「スバルドダック」が登場し、来場者とのグリーティングが行なわれる。スケジュールは後日公開予定。なお、続報は「ホロカにゅーすLIVE」にて発表される予定となっている。

