俳優の武田真治さんと2020年に結婚、現在は2歳の娘さんと3人で暮らしているモデルの静まなみさん。プロポーズはハワイでロマンチックな雰囲気のなかでされたそうですが、あまりに急な出来事で一度は返事を保留にしたそうです。 【写真】「この場所で！」2度目のプロポーズを快諾したされた有名パワースポットで（12枚目/全21枚） 1度目のプロポーズは前触れもなく突然だった 旅行先のグアム