トークイベントや機体撮影も実施2025年8月29日、関西国際空港にて、日本航空（JAL）主催の「ガンダムJET」チャーターイベントが開催されました。【画像】機体の間近で撮影！ これが、ガンダムJETチャーターイベントですこのイベントは、大阪・関西万博の「ガンダムパビリオン」とのコラボレーションによるもので、特別デザイン機「ガンダムJET」による遊覧飛行を実施。事前に応募した中から抽選で選ばれた143名が参加しました