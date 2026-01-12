5人乗りセレナ？2025年12月18日、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、「セレナ」のマイナーチェンジに合わせて荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた新モデル「マルチボックス」を発表しました。広い室内空間と使い勝手の良さで支持されてきたセレナに新たな選択肢が加わる形ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！これが日産“新型”「“5人乗り”セレナ」です！ 画像で見る