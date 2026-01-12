5人乗りセレナ？

2025年12月18日、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、「セレナ」のマイナーチェンジに合わせて荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた新モデル「マルチボックス」を発表しました。

広い室内空間と使い勝手の良さで支持されてきたセレナに新たな選択肢が加わる形ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

セレナは1991年の初代登場以来、家族向けミニバンとして長く支持されてきたモデルで、現行型は2022年に登場した6代目。広い室内空間と先進装備を備えた最新世代として位置づけられています。

現行モデルのボディサイズは全長4690mm×全幅1695mm×全高1870mm（車種により異なる場合あり）、ホイールベースは2870mmで、7人乗りと8人乗りを設定しています。

外装は水平基調の落ち着いたデザインを採用し、内装は広い室内高とフラットなフロアにより家族での移動を快適にするパッケージが特徴です。

パワートレインは、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」を搭載した1.4リッターを中心に構成され、ガソリン車もラインナップされています。

e-POWER搭載車では、2WDモデルでモーター最高出力120kW（163PS）を発揮し、WLTCモード燃費は最大20.3km／Lを記録。4WDモデルでは、前輪駆動用モーターに加えて、後輪に60kW（82PS）のリアモーターを搭載し、走行安定性を高めています。

一方、2リッターガソリン車は最高出力110kW（150PS）で、WLTCモード燃費は13km／Lとなっています。

先進安全装備としてはプロパイロットや360度セーフティアシストなどを備え、家族向けミニバンとしての安心感を高めています。

今回発表されたマルチボックスは、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた2列シート5人乗りの新仕様で、日常の買い物からアウトドアまで幅広い用途に対応できる点が特徴です。

収納ボックスは上面と側面が開閉できる構造を採用し、荷物の出し入れをスムーズにするとともに、内部には可動式の仕切りを備えることで、荷物の転倒を防ぎながら効率的に整理できるよう工夫されています。

また、ボックス上部も荷物置きとして活用でき、上下空間を有効に使える点も魅力です。さらに、天板の一部を持ち上げれば縦485mm×横820mmのベンチ＆テーブルとして使用でき、車内での休憩や簡易的な作業スペースとしても活躍します。

加えて、ベッド付車も用意されており、収納ボックス上部に折りたたまれたベッドマットを展開することで、フラットでゆとりある就寝スペースが確保できます。

ベッドマットのサイズは長さ2000mm×幅1260mmと大人が横になれる十分な広さを備え、車中泊や長距離移動時の休憩に最適です。

ベッド生地には耐久性と質感に優れたCORDURA（コーデュラ）を採用し、アウトドアシーンにも馴染むタフで上質な仕上がりとなっています。

駆動方式はガソリン車が2WDと4WDを選択でき、e-POWER車は2WDのみの設定となっています。

価格（消費税込）は357万2800円から473万5500円の範囲で展開され、用途や予算に応じて幅広い選択肢が用意されています。なお、発売日は2026年2月12日です。

販売店からも早速反応が寄せられています。都内の販売店では「荷室の使い勝手を気にするお客さまが多いので、こういう仕様は問い合わせにつながりやすいですね」といった声が聞かれました。

別の店舗では「アウトドア用途でセレナを選ぶ方も多いので、収納ボックスは実用性が高いと感じます」と話しており、レジャー需要の高まりを反映した受け止め方が見られます。

セレナに新たに加わったマルチボックスは、日常からレジャーまで幅広いシーンでの使い勝手を高める装備として注目されています。今後の販売動向とユーザーの評価がどのように広がっていくのか、引き続き注目されます。