1月12日は「スキー記念日」　昔のスキーはストックが1本だった

「1月12日」。今日は何の日でしょう？答えは「スキー記念日」！1994（平成6）年に、スポーツ用品メーカー・ミズノの直営店であるエスポートミズノ（現MIZUNO TOKYO）が、公募で決定した「スキー記念日」（一般社団法人・日本記念日協会による認定・登録済み）。

日本で初めてスキー指導がされた日

1911（明治44）年1月12日、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人テオドール・エドラー・フォン・レルヒ少佐（1869〜1945年）が、日本で初めてスキー指導をしたことに由来します。指導を受けたのは新潟県高田（上越市）の陸軍歩兵連隊の青年将校たち。

レルヒ少佐のスキーは「一本杖スキー」というもので、1本の枝をオールのように使って雪上を滑るものでした。それにちなんで新潟県上越市金谷山（かなやさん）スキー場では、例年1月12日には「レルヒ少佐顕彰会」が開催され一本杖スキーの実演などが行われるそうです。

日本初のスキーは1本杖（ストック）。2本のストックになったのは大正時代と言われている（photoAC）

映画のイメージとの違いに愕然、二度とやらないと決めたスキー

スキーと言って思い出すのは、大学の時のスキー合宿。もともと寒いのが苦手なのに、雪の中でスキーをするなんてと、筆者にとってはまあまあ気が乗らないイベントでした。それでも、せめて気持ちをあげようと小洒落た真っ白なウエアを買い、出かけて行ったのですが……。これがなぜか意外と本気の合宿で、朝から晩までゲレンデに。初心者はリフトに乗せてもらえず、えっちらおっちらカニ歩きみたいにして緩い傾斜を上っては滑り、上っては滑りの繰り返し。

日本生産性本部余暇総研『レジャー白書』によれば、日本のスキー人口のピークは1993年で1860万人（photoAC）

当時、映画『私をスキーに連れてって』（1987年11月公開、原田知世主演）が流行っていて「スキーってさ、もっとワクワク楽しいものなんじゃないの？」と、まったくもってイメージと違う合宿に愕然。とにかくスキーセンスまったくなしで、全身筋肉痛となり、「スキーなんか二度とやらない！」と心に決めて帰ってきた、まったくトホホな数日間でした。

ちなみに、この映画で、ユーミン（松任谷由実）の曲（「サーフ天国、スキー天国」「恋人がサンタクロース」「BLIZZARD」）が使われたこともあって、スキー場ではずっとこれらが流れていたことを思い出します。

気になる2026年冬の降雪量は？

スキー愛好家の方にとっては、毎年どれだけの積雪になるかは気になるところでしょう。長期予報では、日本海側の降雪量は北日本、東日本、西日本ともに、平年並みか平年より多いと予想されています。現状は、局所的な大雪に見舞われている地域があるものの、全体としては平年に比べ雪が少ない状態で、オープンの延期や営業停止を余儀なくされるスキー場も出ています。

スキー場オーナーたちの頭を悩ませる雪不足 Photo by AdobeStock

しかし、1月5日午後には、東北・関東甲信・北陸・東海地方を対象とした「大雪に関する早期天候情報」が発表され、10年に一度レベルの大雪が降る可能性を指摘し、注意を呼びかけています。雪不足のスキー場が、悩みから解放される日も近いかもしれません。スキーにお出かけの際は、十分にお気を付けください。

【画像】真っ白な雪が美しいゲレンデで楽しむスキー（3枚）