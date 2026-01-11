11日夕方、大分県宇佐市の空き家で火災が発生し、消火活動が続けられています。 この火事によるけが人は確認されていません。11日午後4時半過ぎ、宇佐市富山で「空き家が炎上している。付近の住宅に延焼の危険がある」と近隣住民から119番通報がありました。 消防車3台が出動し、火は約2時間後に鎮圧状態となりましたが、午後7時半現在も消火活動が続けられています。 この火事によるけが人や近くの住宅への延焼は確認されてい