スウェーデン出身の技巧派アタッカーが栃木シティに加入栃木シティFCは1月11日、スウェーデン出身のFWダヴィド・モーベルグがスウェーデン1部のIFKノルシェーピンから完全移籍で加入することを正式発表した。昨季J2昇格を決めたクラブにとって大型補強となる。現在29歳のモーベルグは179cm、74kgの体格を持ち、巧みなドリブルと精度の高い左足を武器とするアタッカーだ。これまでのキャリアではIFKヨーテボリ（スウェーデン）