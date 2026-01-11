スウェーデン出身の技巧派アタッカーが栃木シティに加入

栃木シティFCは1月11日、スウェーデン出身のFWダヴィド・モーベルグがスウェーデン1部のIFKノルシェーピンから完全移籍で加入することを正式発表した。

昨季J2昇格を決めたクラブにとって大型補強となる。

現在29歳のモーベルグは179cm、74kgの体格を持ち、巧みなドリブルと精度の高い左足を武器とするアタッカーだ。これまでのキャリアではIFKヨーテボリ（スウェーデン）、サンダーランドAFC（イングランド）、FCノアシェラン（デンマーク）、ACスパルタ・プラハ（チェコ）、浦和レッズ、アリス・テッサロニキ（ギリシャ）などを渡り歩き、豊富な国際経験を誇る。

特に2022年に在籍した浦和では、J1リーグで印象的なパフォーマンスを見せ、AFCチャンピオンズリーグでも活躍したことで、日本のファンにも記憶されている選手だ。

クラブは公式リリースでモーベルグの加入を伝え、「完全移籍で加入することが決定しました」と発表。「栃木シティのユニフォームでプレーするのが待ちきれません！ がんばります！」と意気込んだ。

栃木シティにとっては今冬の移籍市場で11人目の新加入。元日本代表FW鈴木武蔵、FW山下敬大、MF西谷和希、DF小池裕太らに続く大型補強となった。（FOOTBALL ZONE編集部）