CloudflareがパブリックDNSリゾルバーの「1.1.1.1」から海賊版サービスへのアクセスをブロックする命令に従わなかったとして、イタリアの規制当局・AGCOMから1420万ユーロ(約26億円)の罰金を課されました。Sanzione di oltre 14 milioni di euro a Cloudflare per violazione delle norme antipirateria | Agcomhttps://www.agcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/comunicato-stampa-71Cloudflare defies Italy’s Piracy Shie