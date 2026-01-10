「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）2位G242L E14G242L E14（MSI）3位REGZAゲーミングモニターRM-G245R（TVS REGZA）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位TUF Gaming VG249QE5AVG249QE5A（ASUS）6位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）7位AOC 2