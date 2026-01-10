日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。激しい怒りと現場の魂が炸裂するハードワーキング・アクション！＊＊＊『ワーキングマン』評点：★３点（5点満点）© 2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED「大虐殺エンターテインメント」にはいつだって需要があるシルヴェスター・スタローンが脚本を書いていることもあってか（監督デヴィッド・エアーと共同脚本）