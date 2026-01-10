Image: Grateful Import こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。切れない包丁、ストレスですよね？毎日使う包丁だからこそ、切れ味をキープしておくのは大切なこと。とはいえ、砥石で研ぐのは難易度が高いし、手軽なシャープナーは刃を傷めてしまうのが心配...。というわけで、誰でも手軽に扱えるローリング式の刃研ぎツール「刃之匠 研ぎ器」の出番。