油井亀美也飛行士【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は9日、国際宇宙ステーションに滞在中の油井亀美也飛行士ら4人を15日未明（日本時間15日夕）に地球に帰還させると発表した。同僚飛行士に医療上の懸念が生じ、予定より帰還を早める判断をしていた。油井さんらが搭乗するスペースXの宇宙船は14日夕（同15日朝）、ステーションを出発。10時間余り後に米西部カリフォルニア州沖に着水する。日程は着水地点周辺の天候や宇