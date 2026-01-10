俳優でモデルの池田エライザが1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。イベント本編のトップバッターとしてランウェイを闊歩すると、艶っぽい仕草に悲鳴にも似た歓声が上がった。【映像】エライザが指先を“パクッ”…艶やか仕草に大歓声イベントの幕開けを告げる「TGC SHIZUOKA SPECIAL COLLECTION」ステー