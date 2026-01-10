元AKB48の大家志津香（33）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。ポーカーでひと月に使った最大額を明かし、夫を驚かせた。大家は日本アミューズメントポーカーというお金を賭けることなく参加費を払って参加するポーカーを楽しんでいるといい、月に20万円使っていることを明かした。夫の岩田玲は「最初はすごい驚いたんですよね。20万円を趣味に使うって。1回大会に出て負けて帰って