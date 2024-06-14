「セブンイレブンの絶対食べて欲しいやつ」と題し、タレントの大家志津香が自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエット中でも安心して食べられる、セブンイレブンの厳選された食品を紹介した。大家は「私はセブンイレブンユーザーで、子供の時からセブンイレブンが一番好き」と語りつつ、自身が実際にダイエット中に選んでいる商品の数々を披露。大家は、「くずし豆腐と海藻の和サラダ」や「たことブロッコリーのバジルサラダ」な