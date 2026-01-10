イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）に同リーグの名門マンチェスター・ユナイテッドが獲得への興味を示していると、英メディア「ＴＥＡＭＴＡＬＫ」が報じた。三笘は昨年９月に左足首を負傷。約２か月半離脱となったが、復帰した同１２月以降は調子を上げており、２試合連続先発出場となった強豪マンチェスター・シティー戦（７日）では価値ある同点弾をマークするなど好パフォーマ