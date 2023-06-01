日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで公式会見を行った。会見にはイングランドメディアも多数参加し、森保監督に質問を投げかけた。「日本代表はワールドカップ優勝を目指しているが、自国ではどのように捉えられているのか？」という質問に対して、森保監督は「ほとんどの人は優勝できないと思っていると思いますが、絶対にチャンスはある。イングラン