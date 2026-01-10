冬の寒さが厳しくなるほど、ぐんと甘みと香りが増す「せり」。春の七草として有名ですが、実は冬こそが本来のおいしさを堪能できる最高のシーズンです。独特のシャキシャキとした食感とさわやかな風味が特長のせりは、料理に彩りを添えてくれます。今回は旬ならではの香りと味わいを堪能できる、せりのとっておきレシピをご紹介します。季節を味わう、せりのおいしい楽しみ方せり鍋 この投稿をInstagramで見る