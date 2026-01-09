MT搭載の特別仕様車スバルは2026年1月9日、「東京オートサロン2026」（TAS2026）の初日に、STIコンプリートカー「WRX STI Sport♯」を初公開しました。【ついに登場!?】これが搭載の「WRX STI Sport♯」です（写真）WRX STI Sport♯は、ベース車両となるWRX S4に、ファンから要望の高かったマニュアルトランスミッション（MT）を搭載したモデルで、2026年春に市販化されます。現行WRXの日本仕様としては初となる6速マニュア