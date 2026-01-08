アーセナルに所属するFWイーサン・ヌワネリは今冬の去就が注目されているが、残留を希望しているようだ。英『The Independent』が報じている。現在18歳のヌワネリはアーセナルの未来を担う逸材として注目を集めており、昨シーズンはリーグ戦26試合で4ゴール2アシストを記録。公式戦全体でも37試合で9ゴール2アシストと限られた出場時間の中でインパクトを残した。しかし、スター選手が揃う今のアーセナルで安定した出場時間を確保