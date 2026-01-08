第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が８日、東京・渋谷区青山キャンパスのガウチャー記念礼拝堂前で優勝報告会を開催した。直近の１２年で優勝９回。原晋監督（５８）は、大会公式記録に「監督」が明記された１９６４年の第４０回大会以降では、日体大の岡野章監督を抜き、史上最多となった。今大会に向けて「輝け大作戦」