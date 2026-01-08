証拠品として警察署内で保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いで警察官の男が逮捕された。埼玉県警・羽生署の巡査、藤岡俊行容疑者は2025年10月から11月にかけて羽生署内の証拠品保管庫にあったトレーディングカード9枚を盗んだ疑いがもたれている。盗んだのは捜査を担当した事件の押収品警察によると、カードはいずれも藤岡容疑者が捜査を担当していた窃盗事件の押収品だったという。藤岡容疑者はレアカードを中心に盗